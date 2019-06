Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del calcio Napoli. E le sue parole sono sembrate quasi un attacco: "In pochi hanno i conti a posto nel calcio, il Napoli è una bella eccezione, uno dei pochi club a non avere rossi di bilancio. Se io voglio comprare una Ferrari, impazzisco e lo faccio, poi dopo va mantenuta. E se mi mancano i soldi per il costo gestionale? Questo comporterebbe una lievitazione dei costi generali, anche gli altri chiederebbero ingaggi maggiori. E' un Decreto che per assurdo va ancora una volta ad aiutare i soliti ricchi, ossia la Juventus. Ci vuole un atto di coraggio di De Laurentiis perché questo decreto renderà i ricchi ancor più ricchi". Queste, le sue parole raccolte da TuttoNapoli.net.