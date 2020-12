Il giornalista Tony Damascelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la partita tra Juventus e Atalanta: "Cristiano Ronaldo andava sostituito perché contro l'Atalanta ha sbagliato tutto. Pirlo doveva imporsi, è un campione del mondo per meriti e non per caso, deve imporsi. Agnelli è entrato a piedi uniti sulla questione rinnovo di Dybala, a differenza di Paratici. Non è tra i primi cinque intrepreti del ruolo nella storia bianconera, non credo possa rimanere a lungo. Il caso Insigne? Le dichiarazioni di Gattuso sono gravi, la trance agonistica è l'alibi degli sciocchi".