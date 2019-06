Ciccio Graziani, ex attaccante tra le altre di Torino e Roma, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva il possibile ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Secondo l'ex bomber, Buffon dovrebbe appendere i guantoni al chiodo.



Queste le sue parole: "Non lo riprendono per fare il leader dello spogliatoio, per quello c'è l'allenatore. Non ho capito perché è andato via l'anno scorso senza fare il dirigente per poi tornare ora a fare il secondo. Quando arrivi a una certa età ti devi fermare, anche perché fare il secondo significa stare in panchina, allenarsi con continuità per non giocare non è da lui".