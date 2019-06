Un aneddoto che farà certamente discutere. A raccontarlo è stato Alksandr Hleb, ex giocatore del Barcellona e compagno di calciatori come Ronaldinho, Deco e Messi. A proposito di questi tre, la storia narrata è una bomba: "Ronaldinho e Deco sono arrivati ubriachi all'allenamento. Ecco perché sono stati ceduti nel 2008: perché il Barcellona aveva paura che potessero fare ombra a Lionel Messi". Hleb non ha mai fatto mistero di aver mal tollerato il suo passaggio dall'Arsenal al Barça, e anche stavolta lancia qualche sassolino dalla scarpa: "In tutta sincerità, inizialmente non volevo assolutamente andare al Barcellona. Il mio desiderio era quello di andare al Bayern oppure rimanere all'Arsenal. Ma i miei agenti mi hanno detto di andarci, perché Guardiola mi voleva".