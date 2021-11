Garra, a L'Equipe, punta il dito contro Zidane: "Ha preso la creatina quando è partito per l'Italia, in Francia non era permesso. Ha guadagnato massa muscolare, si è sviluppato". Dembelé ha poi aggiunto: "In Bulgaria, al termine delle partite di Europa League, facevamo delle flebo. C'era un'infermiera in camice bianco; ci toglievamo le scarpe e ci attaccavano subito le flebo, perché 2-3 giorni dopo ci aspettava un'altra partita. Quando sono andato al Friburgo, assumevo sostanze che non erano ammesse in Germania. Ero drogato, probabilmente erano ormoni, non lo so...Ogni volta andavo io al test antidoping: urinavo ma non c'era traccia di quello che prendevo".