Continua a far discutere il "caso Palamara" di cui ha parlato anche l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola che sottolinea i "legami di Palamara anche con il mondo del calcio, anche con lo stesso Lotito. Non voglio dire un termine sbagliato - ha dichiarato -, che potrebbe essere quello di guerra tra bande, ma secondo me si sta in qualche modo verificando la caduta di un potere”.



CALCIOPOLI - “È clamoroso che Palamara sia il giudice che ha indagato su Calciopoli, in particolare sul figlio di Moggi. E il figlio di Moggi fu messo alla berlina da Palamara su delle intercettazioni ridicole che riguardavano la sua vita privata. Il giudice Palamara è quello che aveva messo sotto accusa la cricca degli arbitri romani. E cosa era emerso? Telefonate compiacenti, biglietti, favori, viaggi. Tutto quello di cui è accusato Palamara stesso. Cioè, un giudice che accusa un sistema di avere connivenze, di avere piaceri, favori. Ma come faccio a fidarmi di un giudice che a sua volta non è assolutamente insensibile a certe lusinghe? Allora io dico: rivediamo tutto, c’è qualcosa che è stato sbagliato".