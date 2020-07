“Quella di Conte sul secondo posto è una battutaccia, dopo il nono scudetto consecutivo della Juventus, mi aspetto che l’Inter abbia in mente un piano per lo scudetto. Ci sono club che devono assumersi responsabilità per l’anno prossimo anche perché questo è l’anno dei rimpianti per il percorso della Juve post-lockdown. Mi fa un po’ paura quell’Atalanta-Inter all’ultima giornata perché sarebbe il caso di preparare i muscoli per le partite di Coppa e magari sarà uno spareggio per il secondo posto. Sarò antisportivo ma dico: ‘Mettetevi d’accordo e fate giocare le Primavere'". Così Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha commentato le parole di Conte.