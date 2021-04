Aspettando Real Madrid-Chelsea domani sera e Psg-Manchester City mercoledì, sul profilo sono state elencate tutte le semifinali degli ultimi anni.. Un errore? Per i tifosi bianconeri è un attacco alla società dopo le polemiche legate alla Superlega, soprattutto considerando che nel 2016-17, altra stagione in cui ci fu la Juve in semifinale, il logo dei bianconeri è l'unico coperto (dalla coppa) in tutto il post, nel quale anche quello del Real Madrid (altro club che ha spinto molto per la Superlega) è in bella vista. Una gaffe che i tifosi non hanno preso benissimo.