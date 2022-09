Inutile dire che il clima che si registra a Parigi è identico a quello di una finale di Champions, ma la gara sembra essere iniziata già prima del fischio del direttore di gara, con le tifoserie di entrambe le squadre che stanno regelando una cornice incandescente. Rovente, come l'accoglienza riservata dai tifosi juventi all'ex portiere del Milan Gigi Donnarumma che, gli hanno dato il 'benvenenuto sul terreno di gioco' con dei cori come: 'Donnarumma filgio di ...', o anche, 'Donnarumma tu sei napoletano'. Stesso trattamento subito anche da Adrien Rabiot, sommerso dai fischi dei sostenitori trasnalpini al momento del suo ingresso in campo.