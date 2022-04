L'abbraccio tra Del Piero e Modric, due veri fuoriclasse. Nessuno deve spiegare a loro come si fa a vincere. Esempi ieri e oggi. pic.twitter.com/is4xeXV6ao —

L'abbraccioè diventato virale. Talento che riconosce talento, genio che abbraccia un altro genio, calcio e classe da numeri 10. Alex Del Piero era a bordocampo nella sfida tra Real Madrid e Chelsea e a fine partita è andato a salutare il croato, autore di un assist incredibile per il primo gol dei blancos. Tra i due un abbraccio caloroso e qualche parola, con anche una linguaccia di Modric verso Alex, come la sua famosissima esultanza vuole. E non poteva che diventare virale.