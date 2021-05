E' festa in casa Juve. C'è un'ultima fondamentale partita da preparare, una sfida che potrà dare alla Juve l'accesso alla Champions League in casa di vittoria sul Bologna e di un passo falso di Milan o Napoli, ma prima qualche momento disteso. La Juve sorride perché è arrivato il secondo trofeo in un anno complicato, un successo che non cancella le difficoltà, ma le mette da parte per un attimo. E lo stesso fa con le vecchie ruggini. "Un problema nella struttura tecnica di Pirlo c'è stato. Ha avuto almeno una forte discussione con Tudor, anche più di una forte discussione. Andrea ci è rimasto un po' male perché a un certo punto della stagione Tudor aveva intravisto la possibilità di prendere la panchina al posto suo, e credo che questo abbia creato un piccolo contrasto tra i due". Così aveva raccontato Fabio Caressa in diretta, dando seguito a voci e indiscrezioni su un rapporto non proprio idilliaco. Ecco, la festa mette d'accordo tutti e ieri al termine della sfida un forte abbraccio ha sciolto la tensione.



La festa Juve e l'abbraccio in un video: