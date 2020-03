Your browser does not support iframes.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi aprono inevitabilmente con l'emergenza Coronavirus. Per il Corriere dello Sport c'è un "Filo di speranza. In Italia calano per la prima volta contagi e morti, domani il calcio si ritrova per fissare date e strategie". Di spalla una lettera al fratello di Higuain: "L'abbraccio che non verrà". "L'Italia mòla mia" titola Tuttosport con la bandiera italiana sullo sfondo e l'immagina di Federica Percassi, figlia del presidente dell'Atalanta". Mercato Juve, "Il Psg ci sta per Icardi: dateci Pjanic".