23 anni e niente da chiedere alla vita. Kylie Jenner è la più giovane miliardaria di sempre senza aver ereditato nulla, secondo Forbes. Imprenditrice, influcencer, personaggio tv e ad di una linea di cosmetici col suo nome. Per capirci, ha superato il record di Mark Zuckerberg. E' la star più pagata su Instagram, superando anche Cristiano Ronaldo con un guadagno di 1,13 milioni di euro per ogni post pubblicato sul social. Diventata famosa con il reality "Al passo con i Kardashian", oggi ha più di 200 milioni di follower che rimangono a bocca aperta davanti alle sue foto sexy e sempre più hot.



