Al canale Youtube Nobel, Mamuka Jugeli, agente del nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato così del giovane georgiano: ""Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma saltò tutto quando Paratici lasciò i bianconeri: se Fabio (Paratici, ndr) non fosse andato via, Kvaratskhelia oggi sarebbe un giocatore della Juventus. Paratici avrebbe voluto portarlo anche in Premier League al Tottenham, ma solo con la formula del prestito e a noi non interessava".