I colpi dall'est. Che possono cambiare le sorti dell'ovest bianconero. La Juve continua a tenere d'occhio due nomi di assoluta qualità: l'attaccante uzbeko Shomurodov (già tentato lo scorso gennaio) e poi Khvicha Kvaratskhelia, l'ala georgiana del Rubin Kazan che ha fatto faville in questa stagione e ha attirato le 'simpatie' di tantissimi club europei. LE CONDIZIONI - Come racconta Tuttosport, per Shomurodov è arrivata una buona stagione al Grifone. L'ex Rostov ha saputo ritagliarsi uno spazio nel reparto offensivo affollato di Davide Ballardini: l'uzbeko non è una priorità, ma ha qualità interessanti e continua ad essere sotto osservazione. Così come lo è Kvaratskhelia, ala di grande qualità che sarebbe - come sostiene TS - "un colpo alla Paratici". Vent'anni, grandi mezzi tecnici e fisici, la Juve si sta muovendo con decisione su di lui.