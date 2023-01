Come racconta Calciomercato.com, perritrovarsi è questione di tempo. Ha dimostrato di avere talento da vendere nei suoi primi tre mesi napoletani. Ora però è il momento di riprendersi la scena. L'opportunità è ghiotta, tra quattro giorni al Maradona arriverà la Juventus. "In una partita speciale servirà un giocatore speciale e Kvara dovrà farsi trovare pronto per infiammare il pubblico di Napoli in una sfida che varrà molto più di soli tre punti".