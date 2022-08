. Gol, assist e giocate per il georgiano che sta facendo impazzire gli azzurri e lanciando la squadra di Spalletti nelle prime giornate di campionato. Eppure, poteva andare diversamente, perché un anno fa la Juventus aveva messo gli occhi e le mani su di lui. Come svelato a fine giugno da Mamuka Jugeli, suo agente, al canale Youtube Nobel infatti: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma saltò tutto quando Paratici lasciò i bianconeri: se Fabio (Paratici, ndr) non fosse andato via,oggi sarebbe un giocatore della Juventus. Paratici avrebbe voluto portarlo anche in Premier League al Tottenham, ma solo con la formula del prestito e a noi non interessava". Un retroscena interessante nei giorni in cui tutti stanno imparando a conoscerlo.