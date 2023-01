Era pronto a giocarla, sì. Ma dall'altra parte. Chi ricorda le tante voci sue la Juventus? Ecco, chi non ne ha viste o sentite, è perché era particolarmente distratto. L'esterno del Napoli, meraviglioso talento e decisivissimo nell'ultimo match contro i bianconeri, poteva vestire gli stessi colori di Angel Di Maria nella sera del Maradona. E' andato tutto storto, o almeno un po'. Qualcosa. Qualcuno. Nei vari svincoli della vita, ecco, c'è stato un fattore mancante che ha scatenato l'effetto domino giunto come un uragano sul destino della Juve.Il georgiano si è imposto fin dalla prima giornata, confermandosi nei mesi successivi e dando una sostanziale mano al Napoli: meraviglioso, incredibile, soprattutto impossibile da fermare. La leggenda narra che due anni fa la Juve era proprio a un passo dall'ingaggiare Kvara. Il 77 azzurro era stato seguito da tempo dagli osservatori juventini, esattamente come da quelli napoletani, quasi rassegnati dalla preferenza del giocatore verso i colori bianconeri. Alla fine? Fabio Paratici salutò, andando di fretta verso il Tottenham. E Kvara si ritrovò solo un nome sul taccuino, prima di diventare una risorsa preziosissima per il Napoli da scudetto.