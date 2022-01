Anche l'ex giocatore della nostra Serie A Zdravko Kuzmanovic ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo al trasferimento del suo connazionale Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve. Di seguito ecco le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno.



'​Da quando è arrivato a Firenze ha fatto un salto di qualità enorme e mi dispiace per i tifosi viola che sia andato proprio alla Juve. Anche io ho giocato a Firenze e so quanta rivalità ci sia tra le due tifoserie, ma la decisione finale l'ha presa il ragazzo e devono farsene una ragione. Posso solo fargli l’in bocca al lupo. Vlahovic ha grande qualità ed è il più forte giocatore che abbiamo in Serbia'.