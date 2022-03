di Fabio Marzano

Dopo aver battuto lo Spezia, non senza difficoltà, la Juve ora si prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato e sul suo cammino troverà la Sampdoria di Giampaolo. I blucerchiati non stanno vivendo un periodo idilliaco e i bianconeri proveranno a sfruttare il momento, nonostante anche Madama abbia mostrato diverse lacune nella sfida contro gli spezzini. Sulla sfida in programma sabato ore 18 allo stadio Marassi è intervenuto anche l’ex attaccante della Samp, Vitali Kutuzov, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Di cosa ti stai occpuando in questo periodo?



‘Sto sviliuppando governo elettronico per le società di calcio. Si tratta di una sorta di gestione delle società da parte dei tifosi. Tu stai allo stadio, in settimana prepari le formazioni, ti confronti con il mister, è una realtà diversa da quella attuale e sono convinto che sarà il futuro. La teconologia va avanti e ti permette di avere facilità ad entrare. Abbiamo già testato il programma con una società russa e stiamo avendo dei grandissimi risultati’.



Che partita ti aspetti tra Samp e Juve, considerando anche il momento delle due squadre?



‘E’ una classifica diversa ma nessuna delle due vuole regalare nulla. E’ una situazione abbastanza equilibrata, la Juve ultimamente ha fatto dei risultati. La Samp è uscita da una situazione dirigenziale abbastanza difficile e ora deve ristabilire il tutto. I bianconeri sono stati anche coinvolti dallo scandalo delle plusvalenze e la loro situazione si somiglia molto. Una è stata toccata per la vicenda delle plusvalenze e l’altra per via del presidente Ferrero’.



Quali sono i tuoi ricordi più belli che hai contro la Juve?



‘Giocare contro una grande squadra come la Juve è sempre emozionante. Si sente l’importanza di una gara del genere e sai che devi fare di più rispetto a quello che fai abitualmente. Tutte le squadre in cui ho giocato non hanno mai regalato niente alla Juve’.



Secondo te Vlahovic diventerà un giocatore da Pallone d’Oro?



‘Vlahovic è importantissimo per la Juve ma non basta per risolvere tutti i problemi. I bianconeri hanno finito un ciclo e ora stanno cercando di iniziarne uno nuovo. Cercano giocatori forti e giovani che possono migliorare questa società e riportarla ad alti livelli. Se arriverà a vincere il Pallone d’Oro non lo so, quando Ronaldo aveva 18 anni e lo vedevo giocare non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato a quel livello. Tutto può succedere’.



Pensi che la Juve abbia fatto il suo migliore acquisto prendendo Vlahovic o CR7?



‘Con Vlahovic sai che stai mettendo le fondamenta per il futuro, con CR7 era diverso. Secondo me è stato un errore prendere Ronaldo perché non ha fatto fare il salto di qualità alla squadra, non per colpa sua perché il suo lo ha fatto però non era secondo me l’acquisto più indicato da fare’.



Rinnoveresti il contratto a Dybala?



‘Perdere un giocatore come Dybala a me dispiacerebbe. Non so quale sia la loro situazione attuale, ma uno con quelle caratteristiche è difficile da rimpiazzare. E’ un giocatore che non manderei mai via gratis’.