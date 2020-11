1









Emir Kusturica, il grande regista che dedicò a Maradona un celebre film nel 2008, intervistato dal Corriere della Sera ha dichiarato: "Stavo scrivendo un libro su Peter Handke, il premio Nobel, mi ha chiamato un amico giornalista e me l’ha comunicato: istintivamente ho sentito un dolore terribile, perché sapevo che se ne era andato l’ultimo personaggio. Sapeva essere imprendibile, come sul campo - prosegue Kusturica -. Una volta ho volato fino a Buenos Aires e non si è fatto trovare, era sparito. Lui era così. Ma la sua forza era la compassione: aveva un sorriso incredibile, Diego, come quelli di alcuni dei babilonesi, come Gilgamesh. Una giorno sono andato con lui a vedere il Boca ed era una partita minore: urlava, si dimenava, era come un terremoto, riempiva lo spazio intorno a sé".



Quale altro calciatore potrà raccontare un giorno?

"Nessun altro, cosa potrei dire di Cristiano Ronaldo? È perfetto, guadagna una montagna di soldi, ma dov’è la personalità? Che storie ci potrebbe raccontare? Nessuna".