Layvin Kurzawa, che a gennaio è stato vicinissimo alla Juventus, parla al sito ufficiale del PSG dopo il rinnovo: "È un grande orgoglio! Sono felice di continuare l'avventura qui. È andata avanti per cinque anni, più quattro ora.Per me questa è la cosa più importante. Champions? Dato il contesto, penso che sia la migliore formula possibile. Speriamo che vada bene. In ogni caso, faremo in modo che vada bene per noi".