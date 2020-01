Layvin Kurzawa è sempre più vicino all'Italia e alla Juventus. Trattativa ben avanza con il Psg per lo scambio che porterà Mattia De Sciglio in Francia. Kurzawa non è stato convocato dall'allenatore Tuchel per la trasferta di domani contro il Lille e questo può essere un segnale in più che lo avvicina alla Juve. Secondo il giornalista di Canal + Olivier Tallaron, il giocatore avrebbe già svuotato l'armadietto al centro d'allenamento del Psg.