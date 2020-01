Layvin Kurzawa vuole lasciare Parigi. In mente ha un'opzione diversa, raggiungere l'Italia sarebbe cosa gradita per l'esterno mancino classe '92 che aspetta un'esperienza nuova: per questo, si è nuovamente offerto alla Juventus negli ultimi giorni tramite alcuni intermediari come già fatto nelle settimane scorse. Conoscendo gli ottimi rapporti tra Juve e PSG, un'occasione per inserirsi tra contratto in scadenza o idee per subito, già a gennaio.



ALTRI PIANI - Come scrive Calciomercato.com, la Juventus in questo senso è stata molto chiara: altri piani sono in mente per la fascia sinistra dove i bianconeri si ritengono coperti, Kurzawa ad oggi non è una priorità per gennaio tanto che il discorso si è arenato in fretta. Alex Sandro soddisfa, De Sciglio è un'alternativa che convince e per il futuro si andrà avanti con Luca Pellegrini che è stato approvato nel suo prestito a Cagliari. Ecco perché tra Kurzawa e la Juve, ad oggi, il feeling non decolla.