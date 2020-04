3









In casa Juventus torna a circolare il nome di Lawyn Kurzawa, terzino sinistro del Psg in scadenza di contratto a giugno. Il francese classe '92 sta valutando diverse piste da club che hanno sondato il terreno per lui, tra i quali ci sono Arsenal e Valencia. L'idea del suo entourage però rimane la stessa di qualche mese fa: portarlo in Italia, alla Juve. Ecco perché i questi giorni continuano a insistere con i bianconeri che però non sono interessati. LA RISPSOTA - Kurzawa può rappresentare un'occasione perché si libererà a parametro zero, ma come riporta Calciomercato.com la Juve ha un altro piano per la fascia sinistra: a fine stagione infatti tornerà Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari dove sta facendo molto bene. Paratici quindi chiude ancora una volta la porta di fronte al terzino francese, che a gennaio scorso è stato a un passo dalla forma con la Juve che poi si è tirata indietro dallo scambio con De Sciglio. Oggi come ieri, Kurzawa è sempre più lontano da Torino.