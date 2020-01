Il Psg gioca stasera contro il Lille alle 21.00, in una trasferta che serve ai parigini per mantenere il distacco dal Marsiglia secondo invariato a dieci punti. Arriva però anche un indizio di mercato, ancor prima che le due squadre scendano in campo. Nella lista dei convocati di Tuchel, tecnico del Psg, infatti manca Kurzawa, ormai destinato alla Juventus nello scambio con De Sciglio.