Lo scambio tra la Juventus ed il Paris Saint Germain con protagonisti Mattia De Sciglio e Kurzawa si vive anche nel pazzo mondo del web. E ci sarebbe da sorridere, vista la vera e propria frattura che si è creata. Il popolo di Twitter, infatti, non la pensa tutto nella stessa maniera. Sia tra gli juventini ed altri juventini, sia soprattutto tra italiani e francesi. "Non potrà mai essere peggio di De Sciglio", sembra chiedersi in linea generale il tifo bianconero. "​Ne peut pas être plus mauvais que Kurzawa" si chiedono invece i francesi. Insomma, entrambi sono convinti di averla "fatta" a quegli altri, in un paradossale vortice che solo il campo saprà risolvere.



Dal web, si torna alla realtà, con lo scambio che sembra essere davvero prossimo alla chiusura. Alla Juventus, infatti, dovrebbe andare un conguaglio economico, per compensare il fatto che Kurzawa sia in scadenza di contratto al prossimo giugno. Così, con i due giocatori che hanno detto di sì alla nuova destinazione, manca solo l'attesa di qualche nuovo movimento, anche se la strada sembra essere tracciata.