Scampato pericolo? Ecco, chissà. Nella sconfitta di Dortmund, i tifosi del PSG hanno trovato il loro capro espiatorio: si tratta di Kurzawa, vecchio obiettivo di mercato bianconero e pezzo non amatissimo del puzzle messo in campo da Tuchel in quest'andata di ottavi di finale di Champions League. Come mostrato nel video, il terzino è capace davvero di tutto: supera quattro avversari in velocità e poi scaglia un destro lontanissimo da tutto e tutti. Non solo: sul primo gol di, è proprio l'esterno a tenerlo inspiegabilmente in gioco. Scampato pericolo, sì...