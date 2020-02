La Juventus vuole ancora ​Layvin Kurzawa: a rivelare il ritorno di fiamma per il terzino del PSG è il Sun. L'operazione è possibile in estate, a Parigi si sono già cautelati andando a bloccare Danny Rose, terzino sinistro esiliato dal Tottenham e mandato in prestito a Newcastle. Su Kurzawa, che è in scadenza a giugno, registrato l'interesse anche dell'Arsenal.