Come riporta in Spagna Todofichajes, la Juve sarebbe pronta a tornare su Layvin. L'esterno del Paris, classe 1992, è di nuovo nel mirino dei bianconeri, che avrebbero già effettuato un sondaggio con il PSG per capire le reali intenzioni del club francese sul giocatore. Kurzawa era già a un passo nelle scorse stagioni, quando si parlava di un potenziale scambio con Mattia De Sciglio. Potrebbe essere allora il rinforzo giusto sul fronte terzini.