Layvin Kurzawa potrebbe atterrare a Torino nelle prossime ore. Lo scambio con Mattia De Sciglio è ormai entrato nel vivo e manca solo l'accordo tra le due società, comunque vicino. Due anni fa il terzino francese finì al centro di uno scandalo in Francia. Un video in cui parlava male del tecnico della selezione transalpinaKurzawa si rivolse subito alla polizia e cinque persone vennero arrestate in seguito alle intercettazioni.