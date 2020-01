Altro giro, altra storia. Kurzawa e De Sciglio, lo scambio che sta tenendo in apprensione i tifosi bianconeri, sembra al momento destinato a concludersi positivamente per tutti. E cioè: secondo l'Equipe, sarebbe stato trovato un accordo tra il difensore e la Juventus (era uno dei nodi cruciali) per un quadriennale importante e probabilmente decisivo. Il club smentisce, secondo Gazzetta starebbe ancora riflettendo sull'operazione. DE SCIGLIO - Per il quotidiano, la Juve non vorrebbe togliere un elemento importante come Mattia dallo spogliatoio. De Sciglio è nel gruppo degli italiani, sempre caro alle dinamiche interne: poi sa giocare sulle due fasce, che non è da sottovalutare. Non è tutto chiuso, dunque. Semmai è in attesa. Anche l'Arsenal ci aveva provato, ma Kurzawa andrà via solo per la Juve. Mattia, invece, ha già un accordo e le valigie pronte: domani non sarà un giorno come un altro, probabilmente sarà quello decisivo.