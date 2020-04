Layvin Kurzawa era sembrato essere ad un passo dalla Juventus, lo scorso gennaio, ma alla fine non si è più fatto nulla. Lo scambio tra i bianconeri ed il Psg, che avrebbe portato Mattia De Sciglio in Francia, non è andato a buon fine, ma la Juve è rimasta vigile sul terzino mancino, vista la necessità di riempire quello slot in rosa. Così, fiducioso del contratto in scadenza a giugno, Fabio Paratici ha rimandato i discorsi: secondo quanto riporta ​lo spagnolo Sport, il laterale mancino ha lasciato il procuratore Moussa Sissoko per affidare la propria gestione alla Sport Invest UK, società gestita da Kia Joorabchian, ovvero lo stesso procuratore che cura gli interessi di diversi giocatori del Barcellona quali Marc-André ter Stegen, Philippe Coutinho e Neto. Una virata a tinte blaugrana che potrebbe essere anche un indizio di mercato.