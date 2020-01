Il Lione è alla ricerca di un terzino sinistro. E, come scrive Footmercato, alla squadra allenata da Rudi Garcia è stato offerto Lavyn Kurzawa, in scadenza con il Paris Saint-Germain. Il Lione, però, si è detto non interessato. Kurzawa è stato accostato all'Inter e al Milan nelle scorse settimane.