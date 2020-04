1









Il difensore dell'Hellas Verona Marash Kumbulla ha parlato durante una diretta Instagram. Il centrale gialloblu ha parlato dei difensori più forti, di Dybala e sulla vittoria in Serie A. Ecco le sue parole: "Van Dijk, Chiellini, anche se magari non adesso, ma parlo in senso assoluto, e Sergio Ramos. Dybala? Dybala è stato quello più difficile da marcare. Ha una tecnica incredibile, poi è veramente rapido: se lo trovi in giornata è pressoché imprendibile. Vittoria contro la Juve? Non sono riuscito a prendere sonno. Era il mio compleanno, l’ho festeggiato nel miglior modo possibile, con una bella prestazione contro la squadra più forte in Italia. Meglio di così non poteva andare per me. Ho rivisto la partita per tutta la notte, rileggendo i commenti, i ringraziamenti dei tifosi".