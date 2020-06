Continua il testa a testa tra Juve e Inter per Marash Kumbulla. Come scrive La Gazzetta dello Sport "il Verona chiede 30-35 milioni e avrebbe il sogno di tenere Max per un’altra stagione, soprattutto se Juric restasse. Complesso, molto complesso. Kumbulla si sente pronto per il salto e nelle prossime settimane sceglierà. Meglio, troverà un accordo con chi farà un’offerta convincente al Verona. Al momento bisogna cercare in A, perché le candidate italiane sono in vantaggio. L’Inter si è mossa da tempo e può offrire una combinazione “soldi più giocatori”, magari con Eddie Salcedo e Federico Dimarco, ruoli diversi – un attaccante e un terzino sinistro – ma entrambi in prestito al Verona.[...] La Juventus, ad esempio, in questi mesi ha tenuto i contatti con il Verona per monitorare un giocatore che, dal punto di vista tecnico, piace. La Juve però ora non può spendere 30 milioni, soprattutto in un reparto in cui la qualità a disposizione è tanta. Sarri in rosa ha Chiellini, Bonucci, De Ligt, Demiral e Rugani, più Romero che arriverà in bianconero dal Genoa".