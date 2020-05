Kumbulla, a SportWeek, ha parlato degli attaccanti della Juventus. "Freddezza e determinazione fanno parte del mio carattere. Me ne accorgo quando gioco con gli amici alla Play, o a carte. Loro se vincono esultano, se perdono si dispeano. Io no. Non vado mai giù di testa. Che vinca o perda, resto freddo. Ronaldo? Sinceramente ho realizzato che ci avrei giocato contro solo alla fine. Prima ero concentrato sulla partita. Dopo mi sono emozionato al pensiero, mi dicevo che era un sogno: fino a un anno prima, uno come lui lo potevi ammirare solo in televisione. Adesso era un avversario, troppo bello. Cristiano ha tutto, lavora tanto e ha un talento naturale. Dybala? Tecnica incredibile, è rapidissimo. Lui è quello che mi ha messo più in difficoltà, fa sterzate e controsterzate, è difficilissimo intuire in quale direzione possa andare".