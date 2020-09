Marash Kumbulla ha scelto la Roma. Sembrava destinato a una tra Inter e Lazio, con la Juve che in passato si è mossa per lui, e invece ha scelto i giallorossi. L'ex Verona si racconta al Guardian così: "Ispirazioni? L'anno scorso mi è piaciuto studiare Chris Smalling. Ho cercato di imparare da lui. La difesa della Roma? Posso giocare in questo sistema. Mi sentivo bene sin dal primo allenamento e ora è solo il momento di adattarmi a questa nuova realtà, a questo stile id gioco, migliorando e conoscendo meglio il modo di pensare dell'allenatore".



ROMA - "Quando ho capito di poter andare alla Roma, non mi ci è voluto molto per decidere. Ho capito subito che era il club giusto per me. Hanno mostrato il loro interesse e questo mi ha fatto molto piacere. E' stato facilissimo scegliere. La Roma è il club ideale per continuare la mia carriera".