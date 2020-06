1









Incontro tra la Juve e il Verona per Kumbulla. Secondo Calciomercato.com c'è stato la scorsa settimana, prima che gli scaligeri incontrassero l'Inter. I bianconeri non hanno messo sul tavolo una vera offerta mente invece l'Inter ne ha fatte addirittura due: "Una con soldi e giocatori (il talento Salcedo è coinvolto), l'altra a condizioni economiche leggermente diverse perché prevederebbe l'idea inedita di lasciare Kumbulla in prestito all'Hellas per un'altra stagione. Adesso è l'ora di scegliere e di chiudere, Inter e Verona sono in contatto costante. La Juve ha promesso nuovi contatti diretti già in settimana per entrare in scena: servirebbe un blitz improvviso 'alla Kulusevski' per sorpassare l'Inter in questo affare, Kumbulla aspetta. E l'Hellas dà (ancora) priorità ai nerazzurri". Il Verona valuta Kumbulla almeno 28 milioni a cui dovranno essere aggiunti bonus.