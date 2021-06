Cosa passa per la testa di un giocatore giovane che si trova a dover fronteggiare uno dei maggiori fuoriclasse di tutti i tempi contro Cristiano Ronaldo? Una bella curiosità da chiedere a tutti i difensori che hanno affrontato la Juventus in questi tre anni. Goal.com l'ha chiesto a Marash Kumbulla, difensore della Roma e del Verona, che ha così risposto: "Quando sei in campo non ti rendi conto che stai giocando contro di lui, poi quando vedi le immagini provi una sensazione strana ma bella, perché l’ho visto giocare quando ero giovane e ora posso affrontarlo".