Inter e Lazio si stanno sfidando per, il difensore classe 2000 del Verona per il quale la Juventus è più defilata. I bianconeri per ora si sono limitati a chiedere informazioni, senza inserirsi nella corsa con Inter e Lazio: i nerazzurri avevano trovato un accordo di massima con l'Hellas ma hanno preso tempo, così si è inserito il club di Lotito deciso a voler chiudere l'operazione. Sullo sfondo c'è la Juventus, che osserva attentamente gli sviluppi.