La Juventus è sempre vigile sui talenti che esplodono nel campionato italiano ed il nome di Marash Kumbulla, difensore classe '00 del Verona, è finito nel taccuino di Fabio Paratici. Eppure, secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri hanno rallentato nella corsa all'albanese alla corte di Juric. Lo stesso ha fatto anche l'Inter, così, nell'impasse, ha provato ad inserirsi la Lazio, che da tempo segue gli sviluppi per Kumbulla. Le richieste degli scaligeri per il giovane centrale sono alte, per una cifra che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.