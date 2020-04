Giovane e promettente, Marash Kumbulla è tra i difensori che più hanno stupito in questa stagione, come tutto il Verona d'altronde. Così, il talento ventenne ha parlato a Il Corriere della Sera: "Avevo il poster di Chiellini in camera da ragazzino. L'ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. È un autentico guerriero in campo. L'8 febbraio giorno del mio ventesimo compleanno? Finora è stata la serata più bella della mia vita, perché ho festeggiato con la vittoria contro la Juventus. E per poco non ci è scappato anche il gol (poi, però, annullato dal VAR, ndr). Dopo la gara non sono riuscito a dormire, a causa dell’adrenalina che avevo dentro di me: è una partita che porterò sempre nel mio cuore. L’attaccante che mi ha messa più in difficoltà? Dybala, per le caratteristiche tecniche e fisiche: un funambolo. Centrale di sinistra? Mi piace molto, perché ho anche una certa libertà di propormi in avanti. Il mio sogno? Giocare in Champions"