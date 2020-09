Normale che sia finito sul taccuino di Juventus, Inter e Lazio dopo una stagione del genere. Marash Kumbulla ha dimostrato di essere uno dei talenti più splendenti nel ruolo, non è facile trovare un difensore centrale giovanissimo (classe 2000) che risponde presente anche nei big match. Ne ha parlato a Calciomercato.com Massimo Pavanel, allenatore della Feralpisalò, che nella stagione 2016/17 lo lanciò nel club veneto: “Certo, è pronto per una big. Penso che l'ultimo campionato abbia parlato. Marash ha espresso numeri che lo hanno portano ad essere uno dei migliori difensori per rendimento della Serie A. Può giocare in qualunque squadra, non solo italiana, ma anche all'estro perciò non entro nelle dinamiche di mercato di Inter o Juve, però torno a ribadire che serve coraggio. Serve lo stesso coraggio avuto dall'Inter con Skriniar dopo l'anno alla Samp".



SULLE CARATTERISTICHE - "Marash è sempre stato un ragazzo serio e concentrato su quello che stava facendo. Credo che la cosa che lo renda speciale sia proprio la testa. Quando i ragazzi sono giovani è facile che perdano di vista anche solo per qualche istante, l'obiettivo o la concentrazione. Per Kumbulla non è stato così. Non c'è stato un allenamento o una partita in cui abbia dovuto richiamarlo. Era già pronto all'epoca, figuriamoci oggi".