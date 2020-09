Marash Kumbulla è un nome che piace e non poco in casa Juventus. Il difensore ricalcherebbe la linea sposata con gli acquisti di De Ligt e Demiral, un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro, essendo il difensore del Verona un classe 2000. Ma come riporta Calciomercato.com, per diversi motivi l’interesse bianconero non si è mai tramutato in una trattativa concreta. Vuoi per l’alta concorrenza capeggiata da Lazio e Inter, vuoi per le attenzioni rivolte verso altre priorità, come regalare a Pirlo il nuovo numero 9. La Juve attende e osserva, in attesa di scoprire nuovi sviluppi sul fronte Kumbulla.