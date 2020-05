Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona, parla in una lunga intervista concessa a SportWeek anche di Giorgio Chiellini, capitano della Juve: "Ho sempre ammirato Chiellini per la sua cattiveria agonistica. I tre migliori difensori? Per me sono Van Dijk, Sergio Ramos e De Vrij. Del primo vorrei la forza fisica: è devastante soprattutto nei duelli aerei.".



SU RAMOS E DE VRIJ - "Del centrale del Real vorrei l'’esperienza e la garra che mette in partita. Di quello dell’Inter vorrei la lettura delle azioni: capisce prima dove può finire la palla".