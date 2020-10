Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha svelato un retroscena sul rapporto con l'idolo Giorgio Chiellini: "Giallorossi? Sono molto felice perché sono andato in un club con molta storia in Italia. Credo che questo mi aiuterà in Nazionale, ma alla fine sceglierà il mister. L’importante è che l’Albania vinca e che giochi bene. Chiellini? Mi sono scambiato la maglia con lui. E’ il mio idolo e mi ha fatto i complimenti per la mia scelta di trasferirmi a Roma".