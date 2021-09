Dejan Kulusevski è un giocatore ancora da scoprire del tutto per la Juventus. Un investimento giovane e importante che finora ha lasciato intravedere sprazzi ma che ancora, tra prestazioni altalenanti e utilizzi tattici scostanti, non è riuscito a incidere ed esplodere per quello che è il suo potenziale. Spesso chiuso in bianconero dai vari Chiesa e Dybala (e prima ancora da Ronaldo, ora non più presente in rosa)e convincere Allegri "a distanza", in attesa di rientrare a Torino e provare a convincerlo "in presenza".E per adesso il 21enne di Stoccolma dalle macedoni origini sta ben sfruttando la pausa nazionali.che non perdeva nelle qualificazioni mondiali dal 1993: un 2-1 in riforma che porta lo zampino diE a certificare il suo impatto sul match, le parole del c.t. avversario Luis Enrique nel post-gara:Archiviato un capitolo, in settimana ne arrivano altri due: amichevole con l'Uzbekistan e nuovamente qualificazioni contro la Grecia. Altre due occasioni in cui guidare la Svezia e convincere la Juve, che nel marasma degli ultimi due giorni di mercato, quando c'era da fare una cessione se si voleva tentare l'assalto in extremis al centrocampista mai arrivato, aveva pensato per un attimo di poter vendere Kulusevski.