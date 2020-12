Dejan, a DAZN, ha commentato la sfida con il Parma. Qui le sue parole a Sky. "Ho vinto anche uno scudetto primavera qui, ero molto contento di tornare e giocare con i miei vecchi compagni. Amo questo stadio"."Sensazioni? Si assolutamente, quando giochi devi divertirti. Noi collaboriamo molto, non si può giocare nello stesso ruolo, devi cambiare e anche vedere i compagni intorno. E' abbastanza facile giocare così, mi piace tanto. E' un po' nuovo, però migliorare e voglio aiutare la squadra a fare meglio"."Se posso decidere io? Libero. Tutti vogliono giocare liberi. Pensi a fare bene, senza pensare a stare su un lato. Mi piace essere libero, poi devo ascoltare il mister e fare ciò che è più importante per la squadra e non per me. Ma il mister mi lascia libertà. Centrale o esterno? Alcune situazioni vuoi essere in mezzo, altre vuoi essere esterno. Fa bene cambiare come ho fatto oggi"."Riferimento per me? E' un giocatore fortissimo, voglio assolutamente diventare forte come lui. Vero che lui prende tanto spazio, parte dal basso, fa assist, gol, fa tutto. Guardo lui, come tanti altri. E' un esempio e voglio diventare così forte"."Il gol? Quando gioco penso sempre prima delle partite a quali gol voglio fare. Quando succede sono molto contento. Al riscaldamento ridevo, ero contento. Era comodo giocare qui"."Io o Ibra? Vediamo alla fine, chi sarà il migliore vincerà".