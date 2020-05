Ci sono un paio di frasi, nella sua intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, che fanno già innamorare i tifosi della Juve di Dejan Kulusevski, che dalla prossima stagione sarà bianconero: "Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero. Eriksen in difficoltà? Esatto. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo". CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA COMPLETA DEL CALCIATORE DELLA JUVE IN PRESTITO AL PARMA.